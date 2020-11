«Красотища»: Анфиса Чехова показала фигуру в синем бикини

View this post on Instagram

Доброе утро должно быть таким 😎 Для отдыха я выбрала отель @sunsiyamiruveli именно потому что он такой весь островной, уютный, как с календарных картинок. Как маленькая туземная деревушка, затерянная в тихом океане. Или фазенда освобождённой рабыни Изауры☺️ Такой душевный, тёплый, бело-песочный. А какая красивая у нас видла😍 Сделать вам рум-тур в сторис? #мальдивы2020 #мальдивы #sunsiyamiruveli #океан #maldives2020 #maldives