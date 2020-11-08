«Красотища»: Анфиса Чехова показала фигуру в синем бикини

От серых московских будней Анфиса Чехова решила отдохнуть на Мальдивах. В своем Instagram телеведущая активно делится с подписчиками красотами курортного места, не забывает продемонстрировать и фигуру. Шквал эмоций среди фанатов вызвала серия публикаций, на которых телеведущая позирует в бикини.
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Доброе утро должно быть таким 😎 Для отдыха я выбрала отель @sunsiyamiruveli именно потому что он такой весь островной, уютный, как с календарных картинок. Как маленькая туземная деревушка, затерянная в тихом океане. Или фазенда освобождённой рабыни Изауры☺️ Такой душевный, тёплый, бело-песочный. А какая красивая у нас видла😍 Сделать вам рум-тур в сторис? #мальдивы2020 #мальдивы #sunsiyamiruveli #океан #maldives2020 #maldives
Анфиса выбрала ярко-синий купальник с крупным цветочным принтом, а от яркого солнца защитилась соломенной шляпой с широкими полями. Фанаты отметили, что фигура у нее – прекрасная.
«Красотища! Супер! Тело — огонь», — писали пользователи Сети.
Напомним, что отдых на Мальдивах этой осенью выбрали и другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Джиган с семьей, Тимати с дочкой Алисой, Глюкоза с мужем-бизнесменом.