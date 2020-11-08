«Красотища»: Анфиса Чехова показала фигуру в синем бикини

От серых московских будней Анфиса Чехова решила отдохнуть на Мальдивах. В своем Instagram телеведущая активно делится с подписчиками красотами курортного места, не забывает продемонстрировать и фигуру. Шквал эмоций среди фанатов вызвала серия публикаций, на которых телеведущая позирует в бикини.

Анфиса выбрала ярко-синий купальник с крупным цветочным принтом, а от яркого солнца защитилась соломенной шляпой с широкими полями. Фанаты отметили, что фигура у нее – прекрасная.

«Красотища! Супер! Тело — огонь», — писали пользователи Сети.

Напомним, что отдых на Мальдивах этой осенью выбрали и другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Джиган с семьей, Тимати с дочкой Алисой, Глюкоза с мужем-бизнесменом.