Поэтический баттл: Чехова запечатлелась в полосатом купальнике и предложила написать об этом стихи

Анфиса Чехова провела незабываемый отпуск на Мальдивах. По возвращению в Москву телеведущая продолжает делиться со своими фанатами в Instagram снимками с отдыха, на которых позировала в бикини. На этот раз Анфиса решила не просто опубликовать серию снимков, а придумала задание.

На фото телеведущая позировала в полосатом купальнике на побережье океана.

«Придумайте четверостишье к сюжету на этих фотографиях. Вдохновитесь и напишите, что придет вам в голову и сердце! Лучшим вышлю мой сборник стихов с автографом и личным пожеланием. Самое лучшее стихотворение прочту в сторис», — написала Чехова.

Напомним, что Мальдивы стали местом притяжения многих российских звезд в этом ноябре. На островах уже побывали Глюкоза, Ольга Орлова, Оксана Самойлова, а теперь горячим песком в компании своего любимого мужчины, которого так и продолжает скрывать, наслаждается и Анастасия Волочкова.

Смотрите также: