«В честь первого снега»: Анна Заворотнюк показала зимний образ в молочных оттенках

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк демонстрирует перед своими поклонниками яркие сочетания в образе. Девушка давно увлекается модой. Анна сделала не только карьеру модели, но и создала собственный имидж. Светская львица точно знает, какой лук надеть на встречу с подругами, а какой подойдет для прогулки по заснеженному парку.

Недавно на личной странице Анны появился свежий снимок знаменитости на зимней прогулке. Заворотнюк позировала рядом с елями, которые были засыпаны первым снегом в этом году.

«В честь первого снега», — назвала фотографию Анна.

Блогер выбрала для своего образа монохромный стиль. Вещи на Анне перекликались между собой, так как все они были светлого оттенка. Сливочные ботинки на шнуровке, белые джинсы, вязаные свитер и шапка цвета слоновой кости, а также бежевая куртка из искусственной шерсти с коричневыми вставками — все это Анна смогла уместить на себе.

Поклонники модели остались в восторге от такой презентации монохромной капсулы:

«Аня, самая красивая!», «Какая красота!», «Вы шикарны! Такая позитивная».

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