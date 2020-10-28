Вязаные акценты: Анна Заворотнюк продемонстрировала белоснежный кардиган

Модель Анна Заворотнюк почти ежедневно публикует разные варианты модных образов. Девушка выбирает и вечерние наряды, и миксует спорт с классикой, а иногда надевает что-то более нейтральное и повседневное. Например, недавно наследница именитой актрисы разместила в личном аккаунте снимок, на котором предстала в белом кардигане и джинсах прямого кроя. Стилист Лина Дембикова специально для портала Teleprogramma.pro посоветовала, с чем еще сочетать этот предмет осенне-зимнего гардероба.

«Особенно популярны модели с очень крупной вязкой. Они могут быть как короткие, так и совсем миниатюрные, с более плотной вязкой. Есть еще длинные и объемные, которые удобно носить под ремень», — обозначила фэшн-эксперт.

По словам Дембиковой, кардиганы с крупной вязкой отлично сочетаются с денимом, причем практически с любым:

«Будь то молочная джинса или голубая. Узкие или модные в этом сезоне джинсы-слоучи».

Еще стилист упомянула про то, что многие производители, особенно масс-маркеты, выпускают в последнее время кардиганы такого же плетения, что и топы. Их Лина Дембикова советует носить как вместе, так и по отдельности.

«Удлиненные кардиганы круто смотрятся с шелковыми и сатиновыми фактурами. Поэтому сочетать их можно как с бельевыми платьями, так и с шелковыми воздушными юбками. Здесь вопрос в том, что больше подходит вашей фигуре. И нужно ли обязательно подпоясывать кардиган, или рост позволяет носить его без пояса».

Для настоящих ценителей моды стилист предложила короткие кардиганы крупной вязки с актуальными рубашками с отложным воротником.

«Их можно комбинировать с юбками плиссе, шерстяными или кремовыми брюками. Тогда получится ретролук с подтоном неоромантизма», — резюмировала Дембикова.

Справка Teleprogramma.pro:

Лина Дембикова — селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ.