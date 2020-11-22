Вечерний стиль: Виктория Дайнеко в мини-шортах и ботфортах отметилась в ресторане

Поп-исполнительница Виктория Дайнеко в последнее время активно делится событиями своей жизни в социальных сетях. После развода с барабанщиком группы «DrumCast» — Дмитрием Клейманом — артистка стала чаще видеться с друзьями и публиковать свежие фотографии в личном профиле. Девушка не скрывает, что любит свободу, в том числе и в имидже. Модница без страха выбирает яркие наряды. Например, недавно она похвасталась новым модным образом. Фото аутфита Дайнеко разметила в Stories всего микроблога.

Виктория на днях посетила ресторан греческой кухни, там же она научилась исполнять национальные танцы Греции. Во время встречи с подругами Дайнеко успела сделать еще и селфи в зеркало. На получившемся снимке знаменитость предстала в белой блузке с объемными рукавами, черных шортах длины мини и корсете им в тон. В качестве обуви артистка выбрала высокие ботфорты на шпильке. А дополнила образ исполнительница кожаной черной сумкой.

Виктория отметила, что вечер удался. Она поблагодарила одну из подруг за организованную встречу.

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