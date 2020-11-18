«Шикарная!»: Пригожин запечатлел постройневшую Валерию в эффектном бикини

Свой отпуск Валерия и Иосиф Пригожин решили провести в Дубае. Пара щедро делится снимками с отдыха в своих аккаунтах Instagram, среди которых есть и кадры с пляжа. В личном профиле продюсер опубликовал фото супруги в бикини.

Заметно постройневшая Валерия позировала в насыщенно-синем лифе, а на бедра повязала такого же оттенка парео. Пляжный образ дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками.

«Инста-муж из меня получился неплохой», — подписал фото Пригожин.

Фанаты пары отреагировали на публикацию.

«Шикарная! Красавица! Ух ты!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, что ранее Пригожин сетовал на то, что шоу-бизнес потерял миллиарды рублей из-за отменных концертов во время пандемии. Этот вопрос продюсер поднимал еще весной, но тогда его никто не поддержал. Теперь же компанию Иосифу составили многие коллеги по цеху.

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