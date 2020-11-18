Невеста Игоря Вдовина в лосинах и высоких сапогах прогулялась по Москве

Не так давно Елена Николаева получила предложение руки и сердца от бизнесмена Игоря Вдовина — экс-возлюбленного Анастасии Волочковой. После этого 34-летняя блондинка заявляла, что не планирует устраивать пышную свадьбу, а фата и прочие атрибуты торжества ей вообще чужды.

В своем Instagram телеведущая часто делится кадрами из телевизионной студии, а в этот раз опубликовала новую серию снимков с прогулки по Москве.

«Одно из самых лучших решений жизни — позволить людям думать обо мне все, что им приходит в голову…» — написала Николаева.

Для прогулки Елена выбрала короткое пальто с мужского плеча и высокие сапоги. Образ дополнила ярким клетчатым палантином.

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«Очень круто! Офигенный лук! Отлично выглядишь! Красавица», — писали пользователи Сети.

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