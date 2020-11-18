Высоцкая устроила дефиле по загородному дому в юбке годе и водолазке по фигуре

47-летняя звезда может гордиться своей стройностью и умением подавать себя.

Юлия Высоцкая вместе со своим мужем Андреем Кончаловским живет в загородном доме на Николиной горе. Режиссер построил здесь деревянный особняк, взяв за основу родительский дом. Он постарался обустроить его в русском стиле. Даже в такой уютной и практически деревенской обстановке его благоверная старается быть на высоте.

Актриса редко делает макияж, не выполняет сложных укладок, да и одежда ее выглядит просто. Однако ее образы в большинстве своем сделаны со вкусом и чувством стиля, что не раз подтверждали эксперты. В Сети она обнародовала небольшое видео с дефиле по своему особняку, примерив черную водолазку, плотные колготки и ботинки в тон, а также короткую юбку годе мышиного цвета.

«Молодец!» — сказал про нее дизайнер одежды Сергей Никулин в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Эксперт заметил, что годе и водолазка относятся к базовым элементам женского гардероба. А для особняка и времени года образ Высоцкой подходит идеально.

Отметим также, что годе относится к ретро-стилю, который в настоящий момент в моде. Облегающие сверху и пышные внизу модели делают силуэты более женственными.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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