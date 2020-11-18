Стильная дива: Асти в гофрированной юбке с разрезом и рокерской косухе прошлась по Стамбулу

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Асти, решила свой отпуск провести вместе с возлюбленным Станиславом Юркиным в Турции. Пара выбрала городской отдых в Стамбуле, осваивая местные магазинчики, достопримечательности и рестораны.

Девушка, привыкшая примерять мини, не стала волновать местную публику, отдав предпочтение здесь юбке гофре длины миди. Однако она оказалась с сюрпризом в виде разреза. В комплект к ней участница коллектива Artik&Asti подобрала рокерскую косуху с декоративными кнопками на воротнике.

Отметим, что о модной на сегодня куртке ранее высказывалась Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор». Стилист заверила, что косуха идет не только юным девушкам, но и женщинам в возрасте, кроме того, она отлично сочетается практически с любым видом одежды. Не должен женщин смущать и выглядывающий из-под нее жакет или свитер, сейчас такие многослойные комбинации в тренде.

Смотрите также: