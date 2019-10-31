Хромченко показала модель косухи, которая подойдет женщинам в возрасте

Некоторые женщины до сих пор убеждены, что носить косухи могут только рокеры или юные дерзкие создания. Это не так, модная куртка универсальна – главное правильно подобрать свою модель.
Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» отметила, что дамы в возрасте не должны бояться носить косуху. И продемонстрировала гардероб, который наглядно это доказывал. «Я совершенно убеждена, что мало кто прочел в этой разбеленной куртке цвета молодой травы косуху. А это она, между прочим. И как она смотрится на этой зрелой женщине? Да прекрасно», — сказала ведущая.
По словам стилиста Сергея Никулина (@nikulin84), косуха уже давно превратилась в классику и уже не выходит из моды. Дизайнеры сегодня предлагают модели самых различных цветов, форм, фактур и декоративных элементов, поэтому выбрать свою не составит труда.
«Это очень коммуникативный элемент одежды, который гармонично смотрится практически со всем. Это могут быть даже шпильки, платья-футляры или облегающие трикотажные платья. В сочетании с косухой вы будете выглядеть одновременно и по-деловому и кэжуал. В этом же образе вы можете после работы пойти в бар и прекрасно писаться в обстановку», — сказал Сергей.