«Княжна или королева?»: Елена Исинбаева примерила исторический наряд

Прославленная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева еще и известная модница. В Instagram Елены Исинбаевой много фотографий, на которых она запечатлена во всевозможных нарядах дорогих брендов.

На этот раз спортсменка решила удивить поклонников очень необычным образом. Елена,

вероятно, посетила музей. Она позирует на фоне портретов российских правителей восемнадцатого и девятнадцатого веков. Наряжена Исинбаева под стать той эпохе: на королеве шеста роскошное платье.

«Интересно, похожа ли я на какую-нибудь королеву из пришлого?! А может быть, на княжну?!» — поинтересовалась красавица у своих подписчиков.

Конечно же, поклонники Елены Гаджиевны заявили, что она не похожа, а она и есть самая настоящая королева, королева шеста. Спортсменке делают комплименты, говоря, что она хороша во всех нарядах.

Историк моды Ася Аладжалова в беседе с Teleprogramma.pro отметила, что платье, в котором позирует Елена Исинбаева, не имеет отношения к истории. Это — имитация.

«Судя по портретам, это какой-то музей, где есть подборка костюмов, имитирующая наряды XIX века, — прокомментировала Ася Аладжалова для Teleprogramma.pro. — Такие костюмы часто шьются по визуальному восприятию, то есть человек видит на картинке наряд и воспроизводит внешний облик, не вдаваясь в детали костюма.

Платье вроде бы XIX века, но расшито пайетками, которые появились только в XX веке. Расположены они странными фигурами и в сочетании с черным цветом напоминают испанский костюм XVI века.

Вообще, этот наряд — отличная иллюстрация того, как мы, привыкшие гораздо менее многослойной одежде, чем носили пару веков назад, пытаемся упихнуть все в один или два слоя. Это неверно с точки зрения реконструкции. Мы свое современное виденье перекладываем на историческую почву. Из-за этого происходит нарушение. Если бы это фото было размещено на сайте реконструкторов, было бы много критики».

Справка Teleprogramma.pro

Ася Аладжалова — историк моды, коллекционер винтажной одежды и аксессуаров, создатель и руководитель театра исторического костюма «Ретрообраз», автор блога «Мода в книгах». Закончила филологический факультет МГУ, студентка магистратуры Московской высшей школы социальных экономических наук, отделение теории моды.

Смотрите также