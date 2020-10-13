Исинбаева предстала на «Вечернем Урганте» в леопардовом платье миди и ботинках на тракторной подошве

«Вечерний Ургант» на Первом канале посетила двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева.

Спортсменка выбрала для съемок силуэтное платье длины миди с леопардовым принтом. Этот рисунок уже много сезонов подряд остается одним из самых излюбленных в арсенале модниц. Стилист Владислав Лисовец в разговоре с журналистом Teleprogramma.pro заверил, что анималистичность по-прежнему актуальна, а леопард — беспроигрышный вариант. Однако в этом сезоне он посоветовал женщинам сочетать звериные рисунки с чем-то ультрамодным, ярким, современным.

Возможно, Елена прислушалась к совету стилиста и именно поэтому включила в свой гардероб ботинки на тракторной подошве, которые раньше трудно было представить в комплекте с женственным платьем.

Отметим также, что о леопардовом принте ранее высказывалась и Эвелина Хромченко, она говорила, что с ним нужно действовать довольно аккуратно, поскольку рисунок имеет достаточно яркий характер. И лучше разбавлять одежду с ним чем-то нейтральным.