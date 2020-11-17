Ботинки Gucci, серьги Van Cleef: Бузова составила стильный лук в кофейных тонах

Ольга Бузова практический каждый день появляется на публике в новом образе. При этом девушка составляет свой гардероб не только из вещей люкс-уровня, которые она явно может себе позволить, но пользуется масс-маркетом.

К слову, ранее мы писали о том, что роскошный образ легко сформировать из недорогих вещей, а также ноунеймов. Однако и люксовые комплекты можно испортить признаками дурного вкуса вроде колготок с блеском.

Ведущая «Дома-2» в личном блоге любит показывать, из чего состоят ее ежедневные луки. Последний образ она решила все-таки собрать в основном из брендовых вещей. Она примерила ботинки Gucci, лосины и длинный пуловер с кожаным ремнем, отдав предпочтение оттенкам кофе с молоком. Не забыла звезда и про люксовые аксессуары, выбрав серьги Van Cleef.

Отметим, что ранее тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов рассказывал, что коричневые тона сейчас являются фаворитами сезона. Кроме кофе с молоком, актуальны оттенки восточных специй, мокко, песка и латте.

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