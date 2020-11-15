«Компенсирую нехватку в детстве»: Снигирь похвасталась сумкой Dior за треть миллиона рублей

Новая модель сумки названа в честь парижского бутика и появилась в продаже 30 октября.

Любовью к вещам и аксессуарам Dior отличаются многие российские звезды, в числе которых Яна Рудковская, Ксения Бородина и другие. Теперь в их числе и актриса Юлия Снигирь. Дорогой покупкой она похвасталась в своем Instagram.

Сумка Dior St Honoré на коротких ручках с металлической застежкой в форме монограммы CD поступила в продажу 30 октября. Стоимость ее на официальном сайте составляет 4600 долларов (почти 356 тысяч рублей). Факт приобретения Юлия объяснила просто.

«Ониомания — непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости, ради удовольствия от самого процесса покупки. В народе — шопоголизм. Я иногда им страдаю — наверное, компенсирую нехватку этого в детстве», — написала Снигирь.

Напомним, что одной из последних работ в кино у актрисы была роль в сериале Константина Богомолова «Хороший человек».