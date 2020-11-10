Юлия Снигирь в дымчатом костюме с брюками клеш позировала на ковровой дорожке

Юлия Снигирь минувшим летом отметила 37-летие. Девушка является настоящей звездой кино, но предпочитает вести скромный образ жизни. Год назад она вышла замуж за Евгения Цыганова. У них подрастает четырехлетний сын Федор. Обычно она редко появляется на светских мероприятиях, но если выходит в свет, то всегда подбирает элегантные образы. Актриса любит носить длинные платья, брюки и юбки макси.

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На днях в Москве состоялась премьера фильма «Цой». На ковровой дорожке у кинотеатра «Иллюзион» собралось много знаменитостей. Мария Пересильд, Александр Цыпкин, Паулина Андреева, а также другие звезды. Снигирь тоже появилась на публике. Для такого случая она облачилась в брючный костюм дымчатого цвета. Брюки клеш зрительно вытянули образ, а также подчеркнули талию девушки. Она сделала объемную прическу, а нежный макияж подчеркнул ее природные черты лица.

«Очень хорошее кино выходит в прокат 12 ноября — «Цой». Как написали в одной рецензии — из названия понятно, что фильм не о музыканте, а о водителе автобуса, который его сбил», — написала артистка.

Она похвалила режиссера и актера, которые трудились над картиной. К слову, сопровождал ее муж. Поклонники, в свою очередь, восхитились красотой Снигирь. Многие одарили ее комплиментами. «Конфетка!», «Смотрела сериал «Кровавая барыня»… Боже мой, как вы сыграли», «Очень красивая», «Красивая пара», «Крутые актеры», — прокомментировали пост подписчики.