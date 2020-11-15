«Сделать праздник»: Макеева в модном плюшевом пальто цвета корицы побывала в лесу

Недавно Анастасия Макеева вернулась из Санкт-Петербурга, где участвовала в постановке театра. График актрисы весьма загружен и, по ее словам, сейчас сложно найти время на отдых. Поэтому со своими подписчиками в Instagram Анастасия поделилась архивным видео, которое снимала несколько недель назад.

«Я решила сделать себе праздник. Сейчас мне сложно вырваться на дачу, но дачное настроение рядом со мной. Посмотрите, как легко можно создать себе настроение. Я вышла рядом с домом и приготовила чай прямо на шишках в самоваре», — подписала видео Макеева.

Для такой прогулки Анастасия утеплилась. Она выбрала модное плюшевое пальто цвета корицы. В тон подобрала кожаные лосины.