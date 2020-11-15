52-летняя Стриженова в синем платье с одуванчиками запечатлелась в «Останкино»

Екатерина Стриженова ведет на Первом канале сразу несколько программ, одна из которых передача «Доброе утро». К слову, на съемках ток-шоу жена кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова появляется в разных образах и преимущественно в платьях.

Как говорит историк моды Александр Васильев, актриса умело подчеркивает свою стройность, отдавая предпочтение только тем нарядам, которые визуально акцентируют внимание окружающих на достоинствах ее фигуры.

Так, к примеру, знаменитость всегда старается класть руку на талию, показывая насколько она узкая. За этот примем соведущей Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» возлюбленную Александра Стриженова может только похвалить.

На съемках в «Останкино» телеведущая предстала в синем платье с рукавами-фонариками. Наряд был украшен принтом в виде одуванчиков. В качестве аксессуаров Стриженова подобрала лаконичные серебристые сережки. Темные локоны актрисы стилисты собрали в хвост, оставив у лица несколько кокетливых вьющихся прядей. Также образ теледивы дополнил вишневый поясок, которым Стриженова подчеркнула талию.

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