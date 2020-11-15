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Лиза Галкина в белой шубке с капюшоном запечатлелась рядом с братом

Наследница Примадонны растет настоящей модницей.

Лиза Галкина в белой шубке с капюшоном запечатлелась рядом с братом
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями семь лет назад. Двойняшки Лиза и Гарри в этом году стали первоклассниками и изо дня в день радуют своих звездных родителей и целую армию фанатов. Лиза очаровывает не только своей любознательностью, но и модными нарядами. На одной из фан-страниц в Instagram появился ее очередной снимок.

Лиза позировала в модной белой шубке с капюшоном, в дополнение к которой шел пояс мандаринового цвета. А рядом с ней – брат Гарри, который нарядился в черную дубленку с меховым воротником.

«Новый год не за горами, елку будем наряжать?», — гласит подпись к фото двойняшек.

Подписчиков умилил снимок звездных детей.

«Красотули сказочные! Прелестные детки! Прекрасные!», — писали пользователи Сети.

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