Звездные первоклассники: Лиза Галкина в школьной форме запечатлелась рядом с братом Гарри

Наследники Примадонны и Максима Галкина в этом году пошли в школу.

В этом году дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали первоклассниками. Двойняшки Лиза и Гарри радуют звездных родителей своими успехами в школе и дома. Лиза успевает мастерить необычные поделки, чем удивляет маму и всех своих фанатов, изучать иностранный язык вместе с папой и позировать на фотографиях с братом.

На этот раз маленькая модница запечатлелась рядом с братом в школьной форме. На Лизе был костюм из жилета и юбки серого цвета и белая рубашка. У Гарри — похожий комплект с темно-синим пиджаком. Фото появилось на одной из фан-страниц Галкиной в Instagram.

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