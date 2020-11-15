«Живи спокойно, страна!»: 71-летняя Пугачева в белой джинсовой куртке прогулялась с Вайкуле по пляжу

Эти памятные кадры были сделаны во время отпуска певицы, который она провела в Латвии.

На одной из фан-страничек Примадонны отечественного шоу-бизнеса в Instagram появился видеоролик, который ранее муж Аллы Пугачевой — шоумен Максим Галкин публиковал в личном профиле. Ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале запечатлел возлюбленную на камеру смартфона, отправившись на прогулку по пляжу. Эти памятные кадры были сделаны во время отпуска, которое семейство проводило в Латвии. Не секрет, что певица в восторге от Балтийского моря. К тому, же практически каждое лето Алла Борисовна отдыхает в Юрмале.

Уже много лет Пугачева близко общается с Лаймой Вайкуле. Она и составила супругам компанию на прогулке. Для вечернего променада Алла Борисовна подобрала молодежный лук. Певица облачилась в белую джинсовую куртку и черную блузу. Акцент возлюбленная Максима Галкина сделала на аксессуарах: певица обожает крупные перстни, всевозможные шляпки с вуалью. Однако на этот раз она подобрала подвеску с геометрическим кулоном.

«Живи спокойно, страна! Теперь у нас еще одна», — говорит в камеру Примадонна. «Еще одна, кто такая?!» — вопрошает Вайкуле. «Все знают», — отвечает Примадонна.

Смотрите также