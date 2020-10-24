Тренчи и плащи: какую верхнюю одежду на осень выбрали Алсу, Пугачева, Валерия и другие звезды

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова разобрала осенние аутфиты знаменитостей, указав на модные недочеты и напомнив о ярких трендах. Детали в нашей подборке.

Осень — время перемен, когда на смену модному летнему гардеробу приходят более теплые и практичные вещи. Но даже несмотря на изменения погоды, представительницам прекрасного пола хочется выглядеть как и прежде — изящно и ухоженно. Особую роль в любом аутфите играет личный стиль и следование трендам.

Свою оценку нетривиальным лукам звезд отечественного шоу-бизнеса дала модный эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова. Имиджмейкер-стилист прокомментировала сезонные тренды наступившей осени, разобрав аутфиты именитых персон.

Похвалы от Ольги Линцовой заслужила дочка композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон — Стефания. Девушка сама занимается выпуском авторской коллекции, поэтому знает все о модных новинках не понаслышке. На Стеше универсальный наряд — свитшот серого оттенка в цветовой гамме перекликается с брюками в классическом стиле. Однако динамики добавляют молодежные кроссовки. А также укороченное пальто.

«Спокойный монохромный образ, максимально простой и лаконичный. Но при этом все вещи очень базовые, правильные для такой юной девушки. Вполне допустимо отказаться от ярких аксессуаров. К тому же, Стеша поддержала моду на нейтральные тона! Умница», — отметила имиджмейкер.

Мама троих детей — певица Алсу — также, как и более молодое поколение — старается следить за модными тенденциями. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова немало порадовала эксперта сайта Teleprogramma.pro выбрав актуальный оттенок незабудки, отдав предпочтение однотонному луку.

«Певица представила образ в стиле спорт-шик, совмещая костюм с удлиненной жилеткой и каблуками. Это всегда выглядит интересно, цепляет взгляд. Все это трендово и актуально. Оттенок на пике моды. Единственное, брюки могли бы быть объемнее. Но фигура поп-дивы позволяет ей демонстрировать и облегающие модели», — заверила имиджмейкер.

Еще одна модница, которая точно знает как подать себя публике — это Ани Лорак. Стилист не только восхитилась осенним аутфитом артистки, но и посоветовала представительницам прекрасного пола брать пример с украинской исполнительницы, которая всегда выглядит элегантно и женственно.

«На мой взгляд, певица выглядит шикарно. Все тренды учтены: во-первых, мы видим ультрамодный лаковый плащ — такой фасон на пике моды. Во-вторых, наша героиня выбрала популярную в этом сезоне обувь. С такой идеальной фигурой можно позволить себе данный лук — облегающие легинсы, как нельзя лучше подчеркивают формы поп-дивы. А сверху объемный плащ — просто супер», — добавила Линцова.

Дочка Примадонны — певица и актриса Кристина Орбакайте — хоть и оделась в соответствии с осенними трендами сезона 2020, но с цветовой гаммой, как считает имиджмейкер допустила ошибку. Линцова посоветовала возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова более внимательно относиться к выбору цветовой палитры. Но явных недочетов в луке певицы эксперт не обнаружила.

«Зеленый оттенок не для ее колорита внешности. Принт в цветочек также не уместен. Кристине подходит стиль драматик, ей нужны более четкие линии и тогда она будет выглядеть гармонично», — уточнила Линцова.

Особой похвалы имиджмейкера заслужил образ певицы Валерии. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как говорит стилист, выглядит ультрамодно в песочном тренче и ярких леопардовых сапожках на шпильке.

«Образ безусловно радует глаз. Все стильно и актуально. Цветовая гамма подобрана отлично. Валерия смотрится в этом луке женственно, фактура очень дорогая. Прямые линии всегда придают статусность. Добавлены акценты в виде обуви. Что тут сказать — образ певицы достоин высшего балла», — заверила имиджмейкер.

А вот в луке Аллы Пугачевой стилист нашла несколько явных ошибок. И если к цветовой гамме претензий у Ольги Линцовой не было, то к прическе и фасону тренча возникли определенные вопросы. Стоит отметить, что несмотря на критику образа, стилист уточнила, что Примадонне можно простить такие стилистические недочеты.

«А вот образ Аллы Пугачевой больше напоминает ретро. Такое ощущение, что жена шоумена Максима Галкина решила вспомнить, как одевались в начале 2000-х. Но, учитывая громкое имя артистки, можно сказать, что Примадонна имеет полное право наряжаться на публике так, как ей нравится. Прическа, к слову, певице также не подходит — такая укладка не добавляет ей элегантности», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.