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Тренчи и плащи: какую верхнюю одежду на осень выбрали Алсу, Пугачева, Валерия и другие звезды

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова разобрала осенние аутфиты знаменитостей, указав на модные недочеты и напомнив о ярких трендах. Детали в нашей подборке.

Тренчи и плащи: какую верхнюю одежду на осень выбрали Алсу, Пугачева, Валерия и другие звезды
Алсу. Фото: Instagram.com/alsou_a

Осень — время перемен, когда на смену модному летнему гардеробу приходят более теплые и практичные вещи. Но даже несмотря на изменения погоды, представительницам прекрасного пола хочется выглядеть как и прежде — изящно и ухоженно. Особую роль в любом аутфите играет личный стиль и следование трендам.

Свою оценку нетривиальным лукам звезд отечественного шоу-бизнеса дала модный эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова. Имиджмейкер-стилист прокомментировала сезонные тренды наступившей осени, разобрав аутфиты именитых персон.

Похвалы от Ольги Линцовой заслужила дочка композитора Дмитрия Маликова и Елены Изаксон — Стефания. Девушка сама занимается выпуском авторской коллекции, поэтому знает все о модных новинках не понаслышке. На Стеше универсальный наряд — свитшот серого оттенка в цветовой гамме перекликается с брюками в классическом стиле. Однако динамики добавляют молодежные кроссовки. А также укороченное пальто.

Дочка певца Дмитрия Маликова - Стефания Маликова
Стефания Маликова. Фото: Instagram.com/steshamalikova

«Спокойный монохромный образ, максимально простой и лаконичный. Но при этом все вещи очень базовые, правильные для такой юной девушки. Вполне допустимо отказаться от ярких аксессуаров. К тому же, Стеша поддержала моду на нейтральные тона! Умница», — отметила имиджмейкер.

Мама троих детей — певица Алсу — также, как и более молодое поколение — старается следить за модными тенденциями. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова немало порадовала эксперта сайта Teleprogramma.pro выбрав актуальный оттенок незабудки, отдав предпочтение однотонному луку.

Певица Алсу
Алсу. Фото: Instagram.com/alsou_a

«Певица представила образ в стиле спорт-шик, совмещая костюм с удлиненной жилеткой и каблуками. Это всегда выглядит интересно, цепляет взгляд. Все это трендово и актуально. Оттенок на пике моды. Единственное, брюки могли бы быть объемнее. Но фигура поп-дивы позволяет ей демонстрировать и облегающие модели», — заверила имиджмейкер.

Еще одна модница, которая точно знает как подать себя публике — это Ани Лорак. Стилист не только восхитилась осенним аутфитом артистки, но и посоветовала представительницам прекрасного пола брать пример с украинской исполнительницы, которая всегда выглядит элегантно и женственно.

Певица Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Instagram.com/anilorak

«На мой взгляд, певица выглядит шикарно. Все тренды учтены: во-первых, мы видим ультрамодный лаковый плащ — такой фасон на пике моды. Во-вторых, наша героиня выбрала популярную в этом сезоне обувь. С такой идеальной фигурой можно позволить себе данный лук — облегающие легинсы, как нельзя лучше подчеркивают формы поп-дивы. А сверху объемный плащ — просто супер», — добавила Линцова.

Дочка Примадонны — певица и актриса Кристина Орбакайте — хоть и оделась в соответствии с осенними трендами сезона 2020, но с цветовой гаммой, как считает имиджмейкер допустила ошибку. Линцова посоветовала возлюбленной бизнесмена Михаила Земцова более внимательно относиться к выбору цветовой палитры. Но явных недочетов в луке певицы эксперт не обнаружила.

Певица Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

«Зеленый оттенок не для ее колорита внешности. Принт в цветочек также не уместен. Кристине подходит стиль драматик, ей нужны более четкие линии и тогда она будет выглядеть гармонично», — уточнила Линцова.

Особой похвалы имиджмейкера заслужил образ певицы Валерии. Возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина, как говорит стилист, выглядит ультрамодно в песочном тренче и ярких леопардовых сапожках на шпильке.

Певица Валерия
Валерия. Фото: Instagram.com/valeriya

«Образ безусловно радует глаз. Все стильно и актуально. Цветовая гамма подобрана отлично. Валерия смотрится в этом луке женственно, фактура очень дорогая. Прямые линии всегда придают статусность. Добавлены акценты в виде обуви. Что тут сказать — образ певицы достоин высшего балла», — заверила имиджмейкер.

А вот в луке Аллы Пугачевой стилист нашла несколько явных ошибок. И если к цветовой гамме претензий у Ольги Линцовой не было, то к прическе и фасону тренча возникли определенные вопросы. Стоит отметить, что несмотря на критику образа, стилист уточнила, что Примадонне можно простить такие стилистические недочеты.

Певица Алла Пугачева с сыном Гарри
Алла Пугачева с сыном Гарри. Фото: Instagram.com/alla_orfey

«А вот образ Аллы Пугачевой больше напоминает ретро. Такое ощущение, что жена шоумена Максима Галкина решила вспомнить, как одевались в начале 2000-х. Но, учитывая громкое имя артистки, можно сказать, что Примадонна имеет полное право наряжаться на публике так, как ей нравится. Прическа, к слову, певице также не подходит — такая укладка не добавляет ей элегантности», — экспертно резюмировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.

Имиджмейкер-стилист Ольги Линцова
Ольга Линцова. Фото: личный архив

Тэги

Алла ПугачеваАлсуАни ЛоракВалерияестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаКристина Орбакайте