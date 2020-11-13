«Рыдали все»: Рудковская в асимметричном платье цвета морской волны пришла на съемку

Яна Рудковская в новом телесезоне стала ведущей реалити-шоу «Миллион на мечту». Вместе с актрисой Настасьей Самбурской звездная блондинка знакомится с историями участников шоу и решает, чья мечта достойная миллиона.
Для съемок нового выпуска телешоу Рудковская облачилась в эффектное асимметричное платье цвета морской волны. Драпировка на плече подчеркнула хрупкость девушки, а длина мини и босоножки в тон наряду выделили стройные ноги красавицы.
«Уникальный эфир. Рыдали все!!» — призналась Рудковская. И отметила: «Сложнейший выбор среди уникальнейших историй».
Подписчикам очень понравился новый лук любимицы. Они поспешили сделать Рудковской комплименты и не поскупились на высокие оценки:
«Вы выглядите, как всегда сногсшибательно», «Красоточка», «Какая вы прекрасная», «Невероятно красиво», «Стильная», «Очень нежно», «Красивая», — пишут фолловеры.