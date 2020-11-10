«Это перебор!»: стилист раскритиковал внешний вид Александра Васильева

Телеведущий и историк моды Александр Васильев обожает одеваться ярко, а порой и вычурно. В эти дни искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале находится в Новосибирске. В Instagram Александр Александрович показал, какой образ он выбрал для публичного выступления.

Аутфит Васильева традиционно ярок — оранжевая рубашка, малиновый пуловер, черное пальто, в тон ему брюки и трехцветные кроссовки. По мнению эксперта в сфере моды и красоты Руслана Громова, к Александру Васильеву не стоит предъявлять завышенных требований в вопросах формирования образа.

«Александра Васильева часто критикуют за внешний вид, но не нужно забывать, что он — историк моды, а не стилист, — сказал Руслан Громов в интервью Teleprogramma.pro. — Это совершенно разные направления и их нужно разделять. На мой взгляд, в данном луке перебор с цветными вещами, в частности, лишняя рубашка оранжевого цвета, я бы заменил ее на нейтральную футболку. Вероятно, Александр подбирал пиджак под кроссовки, учитывая публичный образ Васильева, это было бы вполне органично».

Эксперт отметил также, что историк моды сформировал свой неповторимый стиль, благодаря которому стал легко узнаваемым.

«Большинство людей знают Александра Васильева только потому, что его образы всегда яркие и на них невозможно не обратить внимание. Я думаю, что это одна из составляющих его успеха», — добавил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Шесть лет учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. Российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса, на данный момент в числе подопечных Руслана только обычные люди.