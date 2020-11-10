Бывший концлагерь: в каких условиях Ефремов будет отбывать срок
Видео
Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео

«Это перебор!»: стилист раскритиковал внешний вид Александра Васильева

По мнению Руслана Громова, историк моды слишком увлекся цветными вещами.

«Это перебор!»: стилист раскритиковал внешний вид Александра Васильева
Александр Васильев. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Телеведущий и историк моды Александр Васильев обожает одеваться ярко, а порой и вычурно. В эти дни искусствовед и ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале находится в Новосибирске. В Instagram Александр Александрович показал, какой образ он выбрал для публичного выступления.

Аутфит Васильева традиционно ярок — оранжевая рубашка, малиновый пуловер, черное пальто, в тон ему брюки и трехцветные кроссовки. По мнению эксперта в сфере моды и красоты Руслана Громова, к Александру Васильеву не стоит предъявлять завышенных требований в вопросах формирования образа.

«Александра Васильева часто критикуют за внешний вид, но не нужно забывать, что он — историк моды, а не стилист, — сказал Руслан Громов в интервью Teleprogramma.pro. — Это совершенно разные направления и их нужно разделять. На мой взгляд, в данном луке перебор с цветными вещами, в частности, лишняя рубашка оранжевого цвета, я бы заменил ее на нейтральную футболку. Вероятно, Александр подбирал пиджак под кроссовки, учитывая публичный образ Васильева, это было бы вполне органично».

Александр Васильев
Стилист раскритиковал этот образ Александра Васильева. Фото: instagram.com/alexandre_vassiliev/

Эксперт отметил также, что историк моды сформировал свой неповторимый стиль, благодаря которому стал легко узнаваемым.

«Большинство людей знают Александра Васильева только потому, что его образы всегда яркие и на них невозможно не обратить внимание. Я думаю, что это одна из составляющих его успеха», — добавил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Шесть лет учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. Российский стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса, на данный момент в числе подопечных Руслана только обычные люди.

Руслан Громов
Стилист Руслан Громов. Фото: личный архив

Тэги

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыдизайнер Сергей Никулинзвездный образЗвездный стильмода и стильМодный приговормодный разбор