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«Стали просто необходимыми»: Александр Васильев показал самые модные кроссовки года

В программе «Модный приговор» фэшн-эксперт рассказал, как должна выглядеть современная спортивная обувь для повседневности.

«Стали просто необходимыми»: Александр Васильев показал самые модные кроссовки года
Александр Васильев. Кадр из шоу "Модный приговор" /Первый канал

На модный суд к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Юлии Барановской Вадим привел жену Алену. Муж недоволен ее обтягивающими нарядами, экспериментами с цветом волос и отсутствием красивых платьев и стильных юбок.

Стилисты «Модного приговора» преобразили героиню, сделав ее платиновой блондинкой. Внешность девушки позволяет создавать самые яркие и футуристичные наряды, и одним из таких стал ковбойский лук с разноцветными кроссовками.

Героиня программы "Модный приговор"
Алена, героиня программы «Модный приговор». Кадр из шоу

Историк моды Александр Васильев поспешил рассказать, какие сегодня кроссовки в тренде:

«Кроссовки вошли в моду в 80-е годы 20-го века. Но формы футуристические, яркие, цветные, отражающие свет и цвет, отделанные стразами, металлом, золотой, серебряной поверхностью, принадлежат именно к нашему десятилетию», — отметил эксперт.

Кадр из программы "Модный приговор". / Первый канал
Кадр из программы «Модный приговор». / Первый канал

Именно в текущем году такие модели обуви должны быть в гардеробе каждой модницы. Это подчеркнул телеведущий:

«Если вы спросите меня, чем же запомнится мода-2020? Безусловно, яркими футуристическими, часто огромными кроссовками. Они были и в прошлом десятилетии, но сейчас стали просто необходимыми», — заметил фэшн-эксперт.

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