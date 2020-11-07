«Стали просто необходимыми»: Александр Васильев показал самые модные кроссовки года

В программе «Модный приговор» фэшн-эксперт рассказал, как должна выглядеть современная спортивная обувь для повседневности.

На модный суд к Эвелине Хромченко, Александру Васильеву и Юлии Барановской Вадим привел жену Алену. Муж недоволен ее обтягивающими нарядами, экспериментами с цветом волос и отсутствием красивых платьев и стильных юбок.

Стилисты «Модного приговора» преобразили героиню, сделав ее платиновой блондинкой. Внешность девушки позволяет создавать самые яркие и футуристичные наряды, и одним из таких стал ковбойский лук с разноцветными кроссовками.

Историк моды Александр Васильев поспешил рассказать, какие сегодня кроссовки в тренде:

«Кроссовки вошли в моду в 80-е годы 20-го века. Но формы футуристические, яркие, цветные, отражающие свет и цвет, отделанные стразами, металлом, золотой, серебряной поверхностью, принадлежат именно к нашему десятилетию», — отметил эксперт.

Именно в текущем году такие модели обуви должны быть в гардеробе каждой модницы. Это подчеркнул телеведущий: