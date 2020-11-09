Леди в черном: Навка с сестрой вышла в свет в монохромном вечернем наряде

45-летняя Татьяна Навка обладает стройной фигурой, которой позавидуют многие юные модели. Олимпийская чемпионка может позволить себе любые облегающие наряды, которые эффектно подчеркнут все достоинства силуэта. Не отказывается фигуристка и от модного total look.

Накануне Навка вышла в свет вместе со своей младшей сестрой Натальей. Девушки облачились во все черное. Татьяна нежно обняла сестру и элегантно закинула стройную ножку, обнажив ее в высоком разрезе юбки.

Кстати, дочку от Пескова, шестилетнюю Надю, Татьяна Навка отвела в балет. Девочка усердно, не без слез, занимается у станка, а также уже демонстрирует успехи — безупречный шпагат, которым мама с удовольствием хвастается поклонникам.