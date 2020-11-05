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Федорова в рубахе оверсайз, асимметрично заправленной в брюки палаццо, исполнила арию

«Мисс Вселенная» выбрала произведение «Евгений Онегин».

Федорова в рубахе оверсайз, асимметрично заправленной в брюки палаццо, исполнила арию
Оксана Федорова. Фото: www.instagram.com/fedorovaoksana/

Оксана Федорова с некоторых пор пробует свои силы в качестве оперной певицы и исполнительницы романсов, год назад она впервые выступила с концертом классической музыки «Подмосковные вечера». И с тех пор смогла доказать публике, что телевидение и небольшой опыт в эстраде не ограничивают диапазон ее таланта.

«Мисс Вселенная» поделилась в личном блоге новым исполнением — на сей раз 42-летняя брюнетка исполнила арию из оперы «Евгений Онегин». Стоя у рояля, звезда предстала в современном луке, примерив белую рубашку оверсайз. Ее Оксана асимметрично заправила в брюки палаццо.

Ранее Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» советовала женщинам присмотреться к безразмерным моделям, они не только комфортны и современны, но и не потеряют своей актуальности долгие годы. Поэтому покупка нарядов «с чужого плеча» будет хорошим вложением. По мнению стилиста, оверсайз будет в трендах еще лет десять.

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