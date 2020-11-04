Осенняя прогулка: Татьяна Брухунова выбрала пудровое пальто с меховым поясом

В последнее время жена Евгения Петросяна стала разочаровывать стилистов. Девушка то и дело выбирает неудачный лук. Так, в одном из последних постов личного аккаунта Татьяны Брухуновой появилось свежее фото знаменитости в уличном аутфите.

Брухунова надела драповое пальто пудрового цвета с пушистым поясом. К этому она добавила серую шапку со стразами и брюки молочного оттенка. В качестве аксессуаров выбрала брендовый рюкзак черного цвета. Стилист Teleprogramma.pro Руслан Громов рассказал, в чем заключалась ошибка наряда Татьяны.

В одном луке не может быть намешано более 2–3 цветов, в образе же Татьяны я насчитал 6 разных оттенков, особенно повеселили зеленые носки. Также не подходит Брухуновой и данный фасон пальто: он придает возраст и делает ее саму бесформенной и толстой», — резко высказался Громов.

Специалист в области моды предложил Брухуновой другое предназначение для ее лука.

«Я бы назвал этот образ «сборная солянка», а в таком виде — а-ля «городская сумасшедшая» — максимум допустимо выйти в ближайший магазин за солью», — заявил стилист.

Модный эксперт признался, что не видит ничего со вкусом подобранного на Татьяне уже последних несколько ее постов в социальной сети.

«Эта женщина неисправима, и лично я потерял какой-либо интерес комментировать ее бесконечный каламбур. Я бы дал наводку в модную полицию на Татьяну, жаль ее не существует».

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, российский fashion-колумнист и фотопродюсер. Окончил ряд учебных заведений по стилистике. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.