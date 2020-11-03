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«Второго такого не существует»: Брухунова похвасталась эксклюзивным пуховиком

Жена Евгения Петросяна примерила обновку.

«Второго такого не существует»: Брухунова похвасталась эксклюзивным пуховиком
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

31-летняя жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обладает внушительной коллекцией верхней одежды. Девушка любит стильные пальто и совсем недавно обнаружила обновку, которая ждала своего часа с весны — оказалось, модница даже бирки еще не сорвала. А все потому, что в самоизоляции выгулять пальто она не успела и благополучно забыла о нем.

На этот раз Татьяна Брухунова решила утеплиться. Девушка приобрела пуховик максисайз — очень широкую и длинную модель. Более того, вещь оказалась настоящим эксклюзивом.

«Второго такого не существует», — похвасталась девушка.

Оказалось, что пуховик сшит специально для Татьяны. Принт девушка выбирала сама — мелкий цветочек на черном фоне привел модницу в настоящий восторг. Она не сдержала эмоций в Stories.

«Не могу не похвалиться, он роскошный, он просто космически крут! Смотрите, какая крутизна!» — примерила Брухунова обновку.

Кстати, с таким же восторгом Брухунова разбирала обновки для маленького сына. Шестимесячный Ваган с пеленок растет модником.

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