«Подобрала правильную обувь»: Федорова в песочном пальто оверсайз впечатлила стилиста

Оксана Федорова часто оказывается в гуще событий. Хоть она давно лишилась титула «Мисс Вселенная», девушка ведет передачи на телевидении, часто выступает в качестве ведущей концертов, а также с недавних пор не скрывает, что хорошо поет. Обычно у модели очень много домашних хлопот. Она растит дочку Елизавету и сына Федора. При этом время от времени звезда появляется на светских раутах и вечеринках.

Недавно в Москве прошла Неделя высокой моды. Девушка побывала на ряде показов. Для посещения очередной презентации коллекции одежды она появилась в нетривиальном образе. Оксана облачилась в брюки черного цвета, которые сочетала с песочным пальто оверсайз укороченного фасона. Ботинки на толстой подошве, которые снова в моде, дополнили ее образ. А за счет волнистых локонов и неброского макияжа лук получился элегантным.

«В дни Mercedes-Benz Fashion Week Russia музей моды наполнился красивыми, амбициозными и талантливыми людьми. Рада, что мы стали гостеприимной площадкой для показов в рамках Недели моды. Ведь это будущее нашей моды. Очень красивое будущее», — поделилась звезда.

А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Оксана наша мисс элегантность. Помимо того, что она мисс Вселенная, она безусловно является поклонницей классического стиля с интересными деталями, которые она умеет применять в своих образах. Здесь мы видим в песочно-бежевом цвете пальто драповое с кашемиром. В абсолютно красивом цвете с лаконичными линиями в свободном немного силуэте. В сочетании с классическим низом смотрится отлично. Она также подобрала правильную акцентную обувь — металлизированный носок, который популярен среди моделей осенне-зимней коллекции. Данная обувь эффекта за счет разных цветов. Смотрится стильно по-деловому, элегантно и красиво», — высказалась эксперт. «Я еще добавлю, что во всех ее образах акцентным является не только правильно подобранная аксессуарная группа, но еще и ее красивая улыбка, которая заставляет любой образ стать роскошным, милым и романтичным», — также отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.