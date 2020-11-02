На стиле: Асмус позировала в кислотном комбинезоне, широкополой шляпе и босоножках на тракторной подошве

Кристина Асмус в новом телесезоне попробовала себя в необычном для себя амплуа: она стала ведущей развлекательного шоу «Золото Геленджика». Девушка призналась, что съемки дались ей с большим трудом, но она выдержала. Самое крутое, что произвело на нее впечатление, — это ее образы. Она сменила просто десяток самых экстравагантных и эпатажных нарядов.
На этот раз Кристина предстала перед подписчиками в Instagram в кислотном комбинезоне с лампасами. В качестве аксессуара на голове девушки красовалась широкополая фиолетовая шляпа, а обувь Асмус подобрала белую на высокой тракторной подошве. «Как вам такой образ от богинь?» — спросила Асмус.
«Кузнечик Кристина», «Вот это дама», «Красотка», «Тебе идет эта «кислота»!», «Зеленая гусеничка», «Вот это каблук», «Ух вы какая классная… супер…», «Бомба», — оценили аутфит поклонники.