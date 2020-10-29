Акцент на цвет: Асмус позировала в объемном свитере модного оливкового оттенка

Актриса сообщила, что все тесты на коронавирус у нее отрицательные.

Этот год для Кристины Асмус стал непростым в личном плане. Актриса пережила развод с Гариком Харламовым. 7-летняя дочь Настя осталась жить со звездной мамой в загородном доме, где недавно только завершился ремонт. А папа переехал в московскую квартиру. Недавно Кристина сообщала, что и ее не минул коварный коронавирус. А вот, спустя 18 дней самоизоляции, тесты на CoViD-19 показали отрицательный результат. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Только что приехала в Питер! И мчу на репетицию!!! Всем, кто спрашивал и ждал новостей!!

Я играю премьеру иммерсивного шоу «Вернувшиеся» уже 31 октября и 1 ноября!» — написала Асмус.

На фото она позировала в объемном свитере модного оливкового оттенка. Акцент сделала и на глазах. Их яркий макияж в подобных наряду тонах придал свежести.

Фанаты актрисы с радостью восприняли новости о выздоровлении.