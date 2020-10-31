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В одних тесемках: Лобода позировала на пляже в дерзком бикини

На днях певица отметила 38-летие.

В одних тесемках: Лобода позировала на пляже в дерзком бикини
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода продолжает наслаждаться отдыхом в теплых краях. Недавно в Дубае певица закатила бурную вечеринку по поводу своего 38-летия. После этого блеснула шикарным обручальным кольцом на безымянном пальце. Специалисты в области ювелирного дела отметили, что стоимость коллекционного бриллианта составляет не меньше полутора миллионов долларов.

В своем Instagram артистка вновь поделилась снимками с побережья, на которых позировала в дерзком бикини. Фанаты в очередной раз восхитились безупречной фигурой Светланы.

Светлана Лобода
Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

«Классная фигура! Какая фигура… Огонь!», — писали пользователи Сети.

Некоторые поинтересовались, кто же фотографировал артистку и предположили, что это мог быть Тилль Линдеманн, роман с которым приписывают Лободе. Но все вопросы подписчиков остались без ответов.

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