«Походка от бедра»: Лобода в леопардовом лифе и мини-шортах устроила дефиле на пляже

Светлана Лобода не скрывает, что много работает над своей фигурой. Уже давно ее никто не критикует за формы, а многие коллеги признаются, что завидуют ей. Певица смогла быстро сбросить лишние килограммы даже после родов. Девушка растит дочку Евангелину и еще одну девочку Тильду. Вместе с ними она путешествовала все лето. А недавно артистка с размахом отпраздновала день рождения в Дубае.

Казалось, что после веселья в ресторане и катания на яхте с друзьями она вернется к работе, но Лобода предпочла улететь на Мальдивы, где продолжила набираться сил. Недавно девушка показала, как ее виллу украсили лепестками роз. Тогда поклонники заподозрили, что она проводит время с таинственным возлюбленным. А теперь Светлана поделилась кадрами, на которых гуляет среди пальм по пляжу. Она предстала в леопардовом бикини и джинсовых шортах. Хлопковая рубашка была расстегнута, позволяя показать грудь в лифе.

Певица продефилировала, блеснув формами. Она похвасталась безупречной фигурой и длинными ногами. Поклонники были ошеломлены смелыми кадрами. Многих поразило то, как 38-летняя звезда выглядит.

«Тропикана-женщина», «Какие формы», «Ой, в движении вообще огонь», «Походка от бедра и все в экстазе», «Дива гуляет, что еще сказать», «Кто выпустил эту львицу», «Кошечка на охоте», «Когда прекрасно все», — прокомментировали видео пользователи Сети.

К слову, певица предпочитает не рассказывать, кто составляет ей компанию в отпуске.