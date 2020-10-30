«Не перестает удивлять»: Брухунова позировала в зеленой шляпе-федоре и пальто с экомехом

Стилист Руслан Громов заметил, что в одном образе не должно быть столько ярких акцентов.

Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обожает моду и тренды. Но старается их адаптировать под свой вкус. Девушка собрала внушительную коллекцию сумочек на любой случай и призналась, что этот аксессуар для нее – неотъемлемая часть стиля.

Верхнюю одежду Брухунова, похоже, тоже коллекционирует. Не так давно она выгуливала стильное пальто-кейп со шляпкой, чуть позже появилась в сквере в ярком пончо. А сейчас, с холодами, утеплилась в пальто цвета слоновой кости длины макси, с вставками из экомеха. Дополнением к образу стала зеленая шляпа-федора и слипоны Gucci.

Только вот эксперт по стилю портала Teleprogramma.pro Руслан Громов не впечатлился аутфитом Татьяны Брухуновой. Он заметил, что в образе девушки слишком много акцентов – так быть не должно.

«Татьяна не перестает меня удивлять. Причем, в худшем смысле. Очередная претензия девушки на модный лук, на мой взгляд, провальна. Это тот случай, когда человек не может найти свой стиль, пребывает в бесконечных поисках себя, привязываясь к дорогим брендам и яркой одежде, но прячет за этим всем свою личность и думает, что покупая дорогой бренд, он покупает себе стиль и модную репутацию. Путь Татьяны к действительно хорошим образам будет тернист. Я на этой фотографии вижу очень много сложных вещей: пальто с вставками из экомеха, яркая и весьма интересная шляпа, обувь известного бренда, тоже достаточно кричащая. В одном образе не должно быть много акцентов, акцент нужно делать на одной, максимум на двух вещах, а тут мы видим кучу интересных вещей и не видим за ними человека, на котором все это надето», — отметил Руслан Громов.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист, российский fashion-колумнист и фотопродюсер. Окончил ряд учебных заведений по стилистике. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.