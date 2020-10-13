«Завидую Вагаше»: Брухунова похвасталась обновками сына от Петросяна

Полгода назад в семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой произошло счастливое событие. У супругов появился совместный ребенок — сынок Ваган. Но известно об этом стало только осенью, когда молодой отец решил в свой 75-летний юбилей сделать сюрприз фанатам и представил им наследника.

Что означает имя Ваган, которым нарекли мальчика в честь деда, Татьяна Брухунова рассказала у себя в микроблоге. Девушка всякий раз подчеркивает, что ее Instagram не превратится в «мамский», и если подписчики пожелают, то детская тема иногда будет подниматься. И накануне по просьбам фанатов Брухунова похвасталась обновкой для крохи — малышу стали присылать кучу подарков.

«Я сейчас даже немножко завидую Вагаше. Потому что все такое нежное, такое красивое!» — восклицает молодая мамочка.

Брухунова развернула вещички для сына: крохотные маечки, песочник, трусики, комбинезончик. Молодая мама не скрывала восторженных эмоций и поблагодарила за подарок.