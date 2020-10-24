«Нереальная»: Лобода подразнила фанатов откровенным снимком в кружевном бикини

На днях Светлана Лобода отметила свое 38-летия. По этому случаю артистка закатила грандиозную вечеринку в Дубае, а после блеснула внушительным обручальным колечком. Специалисты в области ювелирных украшений отметили, что стоимость драгоценного камня оценивается в полтора миллиона долларов, потому что бриллиант в колечке является коллекционным. Правда, кто предложил певице стать его супругой, Светлана пока не рассказывает. Зато продолжает делиться с фанатами яркими снимками с песчаных пляжей в своем Instagram.

На фото Лобода позировала на песчаном пляже. На ней были светлые мини-шорты из денима и нюдовый лиф бикини с белыми кружевами. Образ певица дополнила соломенной шляпой и солнцезащитными очками в белой оправе.

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