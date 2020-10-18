Как Светлана Лобода отметила день рождения в Дубае

Светлана Лобода отметила свой 38-й день рождения в Дубае. Певица устроила праздник в узком кругу друзей. Весь вечер именинница танцевала под собственные треки в одном из небоскребов города.

Для своего вечера Лобода облачилась в белоснежную атласную блузку с глубоким вырезом и длинными рукавами, черные брюки-клеш и светлые босоножки на шпильке. Знаменитость дополнила образ замысловатым украшением из жемчуга и черным клатчем на цепочке.

Среди гостей певицы были замечены известный модельер Бичолла Тетрадзе и давний друг Светланы Николай Степанов. Близкие певицы опубликовали самые яркие моменты праздника артистки.

На утро вся компания отправилась на местный пляж, чтобы хорошо отдохнуть после вечеринки и понежиться под солнцем.

Подруга Лободы продюсер Нателла Крапивина впервые за несколько лет не смогла оказаться рядом с именинницей в день рождения, и поздравила артистку на расстоянии:

«Мой друг, товарищ, партнер, артист и очень близкий человек! С днем рождения! Сегодня я спокойна за тебя, как никогда прежде. Иду рядом с тобой и всегда в одном направлении», — поздравила певицу Крапивина в праздничном посте.



К поздравлениям присоединились и другие звездные друзья Лободы: Александр Ревва, Алан Бадоев, Олег Бондарчук, Игорь Гуляев и другие.