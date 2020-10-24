Интересный микс: Гагарина в клетчатом костюме-тройке и казаках произвела впечатление на стилиста

Певица Полина Гагарина в этом году рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым. Артистка никак не комментирует личную жизнь, и причину развода так до сих пор никто из поклонников не узнал. Но жизненная драма, кажется, никак не отразилась на девушке – она по-прежнему вся в делах, излучает оптимизм и выглядит, кажется, с каждым днем все краше.

Накануне Гагарина появилась на светском вечере – гала-ужине премии «Виктория». Звезда выбрала довольно строгий аутфит – костюм-тройку, но разбавила его мотивами вестерна. Более того, имиджмейкер Анастасия Пахолкова заметила элементы других стилевых направлений.

«Костюмы-тройки с брюками очень и очень популярны, причем уже несколько сезонов. Полина Гагарина вышла в свет в «тройке», включающей в себя удлиненный жакет, жилет и юбку. Комплект выполнен из ткани с классическим английским принтом — тартан «Ройял Стюарт». Ярко-красный оттенок очень идет Полине, безупречно сочетаясь с ее контрастной внешностью. В качестве обуви певица выбрала казаки черного цвета. Неплохой выбор, но вот вырезы, открывающие колени, расположились не в лучшем месте ног. Интересное получилось смешение стилей. Так, в образе ужились преппи, вестерн, официальный со щепоткой гранжа», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.