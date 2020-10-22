В малиновых тонах: Полина Гагарина в вязаном платье оверсайз устроила танцы на работе

Полина Гагарина недавно устроила сюрприз сыну Андрею. В честь 13-летия наследника от первого брака она не стала закатывать вечеринку, но привезла именинника на вертолетную площадку, где он впервые смог посидеть за штурвалом. Мальчик был в восторге от полета на вертолете. А вечером артистка отправилась на съемки шоу «Голос», куда также взяла с собой наследника. А вот младшую дочку Мию она пока прячет от общественности.

Отметим, что в этом году Полина рассталась со вторым мужем Дмитрием Исхаковым. Она старается не показывать переживаний. Девушка много работает, занимается спортом и демонстрирует стильные образы. На съемках она предстает в кокетливых мини-платьях, а для повседневных образов выбирает комбинезоны и спортивные костюмы их трикотажа. А теперь Гагарина предстала в необычном образе, удивив фанатов.

Вечером 22 октября она приехала в офис. Девушка переоделась в вязаное платье оверсайз с белым широким воротником и объемными рукавами. Черные сапоги певица предпочла оставить. Она была без макияжа и укладки. По всей видимости, артистка готовилась к съемке. «Голубушка, повернись», — обратилась к ней коллега. После этого Полина стала прыгать и танцевать, демонстрируя грацию. Напрыгавшись, она рассмеялась.

Поклонников позабавили кривляния артистки. При этом многие отметили, что ей идет малиновый цвет наряда. Фанаты давно поражаются тому, как звезде удается быть такой стройной. Во время прямого эфира девушка призналась, что совершенно не умеет готовить. Более того, ее не тянет к плите. Зато певица любит прибираться и наводить порядок. «Меня это успокаивает», — заверила она.