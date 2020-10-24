Получилось увесисто: Брухунова добавила себе объема в бедрах, выбрав неправильную юбку

Татьяна Брухунова очень любит театр. С наступлением нового сезона жена Евгения Петросяна старается не упустить ни одной премьеры, а также посетить еще раз понравившиеся постановки. Накануне девушка театр им.Маяковского на «Бердичева».

«Сложный, энергозатратный спектакль!», — призналась после просмотре Брухунова.

Для культурного выхода в свет жена Петросяна выбрала объемный наряд – кардиган оверсайз и широкую юбку с геометрическим рисунком. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что образ получился несколько увесистым, и объяснила почему.

«Кардиган и юбка миди с геометричным принтом вполне уместно выглядят в стенах театра. По цветам — отлично, по фасонам — сносно, но все же юбка расширила бедра, добавив тем самым «увесистости» фигуре Татьяны Брухуновой, а все из-за того, что светлые ее полосы по отношению к черным как раз пришлись на область края бедра. Еще обувь. Да, безусловно пара, надетая на любящие прогуляться ноги Татьяны, является базовой, универсальной, но в этом случае с довольно объемными одеждами выше колен уместнее бы смотрелись более массивные броги или сапоги на каблуке, уходящие под юбку», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.