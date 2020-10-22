«Сейчас в большом тренде»: Брухунова похвасталась новым трикотажным костюмом цвета мокко

Татьяна Брухунова обожает моду и все, что с ней связано. У девушки свой собственный взгляд на то, каким должен быть гардероб, и она не упускает возможности пополнить его модными новинками. На этот раз жена Евгения Петросяна похвасталась стильным приобретением — трикотажным костюмом.

«Получив новый статус мамы, поняла, что мне совершенно не в чем гулять с ребенком, особенно сейчас, когда стало сыро и дискомфортно», — объяснила свою покупку девушка. — «Я схватилась за голову и поняла, что пришло время искать уютные костюмы, которых раньше в моем гардеробе никогда не было».

Поскольку Брухунова — настоящая модница, ей важно было, чтобы покупка не только доставила удовольствие, была практичной, но и стильной. Она приобрела трикотажный костюм осенней расцветки, состоящий из свитшота и брюк.

«Свитшот без капюшона, немножко укороченный и очень широкий. И брюки я взяла в этот раз не джоггеры, а классические прямые и с прострочкой спереди, ну то, что сейчас в большом тренде находится. Они на резинке, я обожаю эту тему, со встроченными кармашками и очень красивого цвета. Такой цвет мокко, кофе, ну очень красивый», — похвасталась девушка.

Татьяна Брухунова пообещала выгулять костюм в самое ближайшее время и рассказать поклонникам о своих впечатлениях от него.

Напомним, что впервые мамой Татьяна Брухунова стала минувшей зимой. У нее от Евгения Петросяна родился сын, которого назвали Ваганом.