«Начинаются холода»: Брежнева облачилась в демисезонный костюм и куртку-рубашку оверсайз

Вера Брежнева давно стала для поклонников иконой стиля. Певица на сцене всегда предстает в вечерних платьях и женственных костюмах. А вот в обычно жизни девушка предпочитает чувствовать себя уютно и комфортно, поэтому одевается в стиле спорт шик или выбирает классику. Не удивительно, что любимый цвет артистки — пастельный серый. Еще недавно она отдыхала на вилле в Италии, а теперь приехала в Киев, куда, по стечению обстоятельств, прибыла и ее дочка Соня, которая живет в США.

Теперь Вера набирается сил в кругу родных. Она уже показала, как устраивает тренировки прямо у себя дома, а наследница кормит ее изысканными блюдами. Но, по всей видимости, вечер они решили провести в ресторане. На новом фото певица предстала не в платье, а в трикотажном демисезонном костюме на флисе небесного цвета. Поверх она накинула стильную куртку-рубашку сливочного оттенка в тон трендовым массивным ботинкам. Брежнева распустила белокурые волосы и сделала нюдовый макияж.