«Кормит старшая дочь»: Брежнева показала фигуру в лосинах, полакомившись пастой с трюфелем

Вера Брежнева не скрывает, что очень любит свою семью. Она росла с тремя сестрами, с которыми теперь старается регулярно видеться. Певица живет в роскошном особняке с Константином Меладзе и младшей дочкой Сарой. А вот ее старшая наследница Соня Киперман давно переехала в Лос-Анджелес, где учится. Но недавно девушка вырвалась на отдых в Турцию, а потом приехала в Киев, к своим родным.

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Примечательно, что Вера тоже успела отдохнуть, только на вилле в Италии. Она даже собрала урожай из маслин в саду. А накануне певица приехала в Киев, где теперь проводит время со старшей наследницей. Очередной день артистка начала с тренировки. Она запечатлела себя на коврике для йоги. Блондинка позировала в лосинах и майке, поверх которой надела мешковатую тунику.

А после этого Брежнева сфотографировала свой обед. Она полакомилась пастой с трюфелем. Как оказалось, итальянским блюдом ее побаловала дочка.

«Тот случай, когда тебя кормит старшая дочь. Очень вкусно и после тренировки — можно», — заявила певица.

Поклонники в свою очередь обрадовались тому, что семья воссоединилась. Последний раз звезда видела Соню в феврале, когда была в США на гастролях. Многие считают, что девушка растет копией своей звездной мамы. К слову, она не собирается идти по стопам родительницы. Соня признавалась, что не обладает даром пения, поэтому учится на психолога.