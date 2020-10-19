«Выглядит скучно»: Понарошку выгуляла жакет оверсайз с велосипедками

Телеведущая, блогер Ирена Понарошку – мама двоих детей. Ее старшему сыну Серафиму 10 лет, младшему Теодору – два годика. Но фигуре молодой мамы можно только позавидовать. Девушка в свои 38 лет тщательно следит за рационом питания и активно поддерживает поклонниц в стремлении ухаживать за собственным телом.

В личном микроблоге Понарошку не только делится рекомендациями и советами, но и публикует снимки сыновей, а также свои аутфиты. В новой публикации девушка разместила снимки с прогулки, для которой облачилась в жакет оверсайз и велосипедки.

Мы попросили стилиста Руслана Громова прокомментировать лук звезды. Оказалось, что подобный наряд практически потерял актуальность.

«Образ Понарошку красивый, но есть ощущение некой пресыщенности. Последние пару лет данный лук не выходит из тренда, очень прикипели модницы к пиджакам оверсайз, велосипедкам, босоножкам с тонкой перемычкой. Я считаю, что в любом случае, выглядит данный образ скучно только потому, что этого очень много. Этот аутфит нужно оставить на повседневный выход — выгуливать собак, ходить в магазин за хлебом или выпить кофе с друзьями. На вечеринку или на красную дорожку я его не советую — медленно, но верно пропадает актуальность образа», — заметил эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов — профессиональный стилист. Руслан шесть лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике. На сегодняшний день является российским fashion-колумнистом и фотопродюсером. В прошлом работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.