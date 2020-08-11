Ирена Понарошку официально развелась с мужем после десяти лет брака

Телеведущая Ирена Понарошку в Instagram сообщила, что мировой суд Таганского района столицы официально развел ее с мужем Александром Глуховым. Он более известен как DJ List. Теперь Понарошку — свободная женщина и может строить новые отношения.
Как отметила звезда, сказка в их отношениях с Глуховым стала былью.
Отметим, что первые новости о скандалах в семье прошли еще прошлой осенью. Тогда муж Понарошку неожиданно написал в соцсетях, что у него возникло недопонимание с женой. Она обвинила его в том, что якобы он мало зарабатывает и им не по пути. Впрочем, позже он вдруг сказал, что этот пост за него написал другой человек. Сама телеведущая отмечала, что готова простить любимого. На какое-то время в семье воцарился мир, но сейчас уже понятно – это было всего лишь затишье перед бурей.
Напомним, что у Понарошку и Глухова двое детей. Сыну Серафиму сейчас десять лет, а Теодору всего два годика. В браке пара была на протяжении десяти лет.