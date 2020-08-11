Ирена Понарошку официально развелась с мужем после десяти лет брака

Телеведущая Ирена Понарошку в Instagram сообщила, что мировой суд Таганского района столицы официально развел ее с мужем Александром Глуховым. Он более известен как DJ List. Теперь Понарошку — свободная женщина и может строить новые отношения.

Как отметила звезда, сказка в их отношениях с Глуховым стала былью.

Отметим, что первые новости о скандалах в семье прошли еще прошлой осенью. Тогда муж Понарошку неожиданно написал в соцсетях, что у него возникло недопонимание с женой. Она обвинила его в том, что якобы он мало зарабатывает и им не по пути. Впрочем, позже он вдруг сказал, что этот пост за него написал другой человек. Сама телеведущая отмечала, что готова простить любимого. На какое-то время в семье воцарился мир, но сейчас уже понятно – это было всего лишь затишье перед бурей.

больше по теме Ирена Понарошку подала заявление на развод после десяти лет брака Первое судебное заседание по этому бракоразводному процессу состоится 23 июля.

Напомним, что у Понарошку и Глухова двое детей. Сыну Серафиму сейчас десять лет, а Теодору всего два годика. В браке пара была на протяжении десяти лет.