Михалкова запечатлелась в баре в облегающих дудочках из кожи и нюдовых «лабутенах»

Бывшая участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в последнее время часто отдает предпочтение тотальным черным образам. Причем в комплект ее аутфитов нередко включаются изделия из кожи.

В кожаном жакете оверсайз и ботфортах артистка, к примеру, предстала перед своими поклонниками на презентации книги в Санкт-Петербурге.

«Динамично и очень современно!» — охарактеризовала этот образ бьютимейкер-стилист Марина Корабель.

В монохромном черном луке звезда появилась и в студии СТС, примерив топ-бюстье. Юлия обошлась без украшений, сделав акцент на силуэтности образа. Эвелина Хромченко, к слову, однажды отмечала, что черные аутфиты на самом деле неправильно считать скучными, игра материалов, интересные фактуры и модели делают их небанальными. Она и сама любит вещи этого цвета.

Как оказалось, отдыхать Михалкова тоже предпочитает в темных тонах. В личном блоге актриса обнародовала кадр из бара, где предстает практически во всем черном, сочетав брюки-дудочки с укороченной косухой оверсайз и лонгсливом. И только нюдовые «лабутены» с невероятно высокой шпилькой не позволяют назвать этот стиль тотальным.