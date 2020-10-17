Агата Муцениеце в наряде от Dior пришла на премьеру фильма «Доктор Лиза»

Накануне в Москве прошел предпоказ фильма «Доктор Лиза». Картина посвящена погибшей в авиакатастрофе в 2016 году Елизавете Глинке. В кинотеатре собрались многие звезды российского шоу-бизнеса, среди которых была и Агата Муцениеце.

Для выхода в свет актриса выбрала шелковое платье Dior зеленого оттенка. Образ завершила красными туфлями-лодочками на шпильке. Волосы собрала в пучок, а макияж сделала в нюдовых тонах.

В кинотеатрах картину «Доктор Лиза» начнут показывать с 22 октября. Работа над фильмом началась в 2019 году. Главную роль сыграла Чулпан Хаматова. Правда, она не смогла приехать на премьерный показ. Актриса находится на самоизоляции. Перед началом фильма собравшиеся гости почтили память Елизаветы Глинки минутой молчания.