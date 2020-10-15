«Солидно»: Брухунова выгуляла серый костюм из мягкого жакета и брюк палаццо

Татьяна Брухунова обожает моду и шопинг. Девушка пристально следит за острыми трендами и регулярно пополняет ими свой гардероб. Вдохновение она черпает в аутфитах икон стиля Грейс Келли, Одри Хепберн, Жаклин Кеннеди.

Регулярно выгуливая модные наряды, девушка неизменно попадает в поле зрения поклонниц. Многим стиль жены Петросяна очень импонирует. На этот раз девушка примерила серый костюм, состоящий из мягкого жакета и брюк палаццо. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что лук звезды снова «построен на одежде» от российских брендов, которые Брухунова очень уважает.

«Разве что обувь Татьяны — от итальянского бренда corsocomo, а вот костюм в отдаленно пижамном стиле и сумка — творения отечественных марок. Мне нравится комплект из мягкого жакета и брюк палаццо. Он выглядит довольно плотным, изгибы ткани смотрятся солидно и очень презентабельно, несмотря на полосатое существо, изображенное на карманах. Здорово, что в луке в качестве обуви присутствуют кеды, а не что-то утяжеляющее. Они как раз-таки облегчили аутфит, добавили уместную нотку спорта. Но вот с выбором сумки я не очень согласна. Она теряется на фоне объемности костюма, спорит со спортивной обувью. Здесь я бы подала в руки Татьяне такой же серебристый шопер, рюкзак или хотя бы тоут. А в целом весьма неплохо», — отметила фэнш-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.