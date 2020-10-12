Осенний стиль: Брухунова порезвилась под дождем в пальто в горох и синей косынке

31-летняя Татьяна Брухунова и 75-летний Евгений Петросян в этом году стали молодыми родителями. Полгода назад на свет появился их общий ребенок – сын Ваган. Долгое время пара скрывала это радостное известие, и лишь на свой юбилей сатирик раскрыл семейную тайну всему миру.

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Меж тем, молодая мамочка призналась, что не относит себя к категории мам-наседок. Она считает, что с рождением ребенка женщина не обязана запираться в четырех стенах, а имеет полное право продолжить жить полной жизнью. Что, собственно, и демонстрировала Татьяна все это время – никто не подозревал, что она нянчит сына от Петросяна.

Девушка продолжает баловать себя маленькими радостями, ежедневно посещая музеи, театры, выставки. На этот раз она отправилась с подругой на прогулку под дождем, выгуляв серое пальто в белый крупный горох и подвязавшись косынкой. В качестве обуви модница выбрала черные лаковые оксфорды.

«Очень красиво первое фото. Я фанатею от платков. У вас очень красивый голубой платок», «Ваши фото заряжают», «Вы, Татьяна, красивая и женственная!», «Прикольная такая!», «Прекрасные образы, очень эстетично красиво, просто глаз радуется», «У вас бывает плохое настроение ? Вы всегда с улыбкой», — комментируют фолловеры.

А накануне погода была солнечная, и молодая мамочка воспользовалась теплым деньком и вышла на прогулку с коляской. Малыша она нарядила в джинсовую курточку и полосатый комбинезон.