«Идеально для золотой поры»: Брухунова выгуляла трендовое пончо колор-блок от Burberry

31-летняя Татьяна Брухунова с появлением наследника от Евгения Петросяна не стала менять модные привычки. Наибольшую страсть девушка питает к дизайнерским и брендовым вещам, а также различным аксессуарам, и при удобном случае стремится пополнить гардероб обновками.

У Брухуновой, как у любой светской персоны, множество вариантов верхней одежды. Накануне, например, девушка отправилась на прогулку в пальто с крупным горохом. А на этот раз избранница юмориста выгуляла трендовое пончо от Burberry.

Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Анастасия Пахолкова отметила, что образ у девушки получился озорной. И объяснила, почему.

«Пончо представляет собой прямоугольный отрез ткани, чаще напоминающий очень широкий палантин. Этот элемент гардероба универсален тем, что его можно комбинировать, как соло в качестве верхней одежды, так и надевать на уже имеющийся утепленный верхний слой. На Татьяне пончо в технике колор-блок, оно накинуто поверх вязаного пуловера. Такое сочетание идеально для золотой поры, когда осенние холода не окончательно вступили в свои права. Широкие брюки и шляпа идеально дополнили уже имеющийся ансамбль из уютной одежды, а тандем носков в горошек и слиперов Gucci разбавил аутфит, добавив легкой игривости внешнему виду жены Петросяна», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.